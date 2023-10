Baumfrage zum Fest: Kleiner, weniger perfekt und günstiger?

Hochgewachsene Nordmanntanne oder eher die Zuckerhutfichte in Miniaturausgabe? Zum Fest gibt es den Weihnachtsbaum in vielen Varianten - an Verkaufsständen oder zum Selberschlagen. Der Kunde dürfte zum Fest aufs Geld schauen.

Hat der Baum ein dichtes Nadelkleid, eine schöne Spitze und einen geraden Wuchs? Vor dem Fest ist die Auswahl an Weihnachtstannen und -fichten auf den Plantagen und an Verkaufsständen in Berlin und Brandenburg groß. Manche Baumschule hat in diesem Jahr einen Trend zum kleineren Baum im Topf ausgemacht - vor allem bei Single-Haushalten soll die Mini-Variante gefragt sein.

Wie ist angesichts der Inflation die Kauflaune der Verbraucher? Wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass der Kunde zum günstigeren Baum gegriffen hat, sagt Weihnachtsbaum-Produzent Christian Mai aus Werder an der Havel. Dafür wird ein kleiner Abstrich in der Qualität hingenommen. Der Baum ist dann wohl nicht ganz so gut gewachsen.

In dieser Saison ist schon klar, dass der Weihnachtsbaum ein bisschen mehr kostet. Die Branche rechnet vor, dass auch ihre Kosten gestiegen sind. Nach Schätzungen des Bundesverbandes der Weihnachtsbaum-Erzeuger kann ein Baum pro Meter 21 bis 29 Euro kosten. Im vergangenen Jahr war es ein Euro weniger.

Verzichten mit Blick auf den Geldbeutel mehr Menschen auf einen Weihnachtsbaum? Gerade in Krisenzeiten legten die Familien Wert auf Familie und Besinnlichkeit, meint Erzeuger Mai. Er will in seinem Betrieb auch keine Preissteigerungen an die Kunden weitergeben. Weihnachten als Fest soll für die Familie erschwinglich bleiben. Denn wir leben von der Tradition.