Baumaßnahme beim U-Bahnhof soll Verkehrsunfälle reduzieren

Tötung einer 55-Jährigen: Sohn als Tatverdächtiger in Klinik Ein 24 Jahre alter Lübecker, der seine Mutter getötet haben soll, wird vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Der 24-Jährige war am Donnerstag in der Lübecker Altstadt festgenommen worden. Der leblose Körper seiner 55 Jahre alten Mutter habe im Flur der gemeinsam bewohnten Wohnung in der Altstadt gelegen, heißt es in der Mitteilung. Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod der Frau feststellen können.