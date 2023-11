Baumann verabschiedet sich: Scherz über Füllkrug und Ducksch

Mehr zum Thema

Leiter Rechtsmedizin Hannover: Es wird zu wenig obduziert Der Leiter der Rechtsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover findet die Zahl der Obduktionen in Niedersachsen zu gering. Es werde generell zu wenig obduziert, vieles bleibe unentdeckt, sagte Prof. Michael Klintschar der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Wenn wir mehr obduzieren, kommen wir nicht erkannten Tötungen auf die Spur. Die Rechtsmedizin werde von der Staatsanwaltschaft etwa im Fall unklarer Todesursachen beauftragt. Er regte zudem an, dass 15 Prozent der Verstorbenen in Krankenhäusern nach dem Zufallsprinzip obduziert und toxikologisch untersucht werden sollten.