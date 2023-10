Baum stürzt in Laatzen auf vier Autos

Mehr zum Thema

Hubschrauberpilot mit Laserpointer geblendet Unbekannte Täter haben einen Hubschrauberpiloten auf dem Hin- und Rückflug mit einem Laserpointer geblendet. Am Freitagabend war die Hubschrauberbesatzung auf dem Weg zur Insel Wangerooge, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde der Pilot mit einem grünen Laserstrahl geblendet. Gleiches geschah etwa eine halbe Stunde später auf dem Rückflug. Der Pilot blieb unverletzt und konnte den Hubschrauber sicher landen. Die Polizei betonte, dass das Blenden kein Bagatelldelikt sei, sondern einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr darstelle.

Familie bei Wanderung von Wasser eingeschlossen Eine vierköpfige Familie ist in den Salzwiesen in Butjadingen im Landkreis Wesermarsch von der Flut überrascht worden und musste gerettet werden. Sie konnte am Samstagmittag noch rechtzeitig die Rettungskräfte per Handy anrufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Als diese eintrafen, stand der acht Jahre alten Tochter das Wasser bereits bis zur Brust. Sie wurde von der Besatzung eines Hubschraubers mit Hilfe einer Seilwinde gerettet. Der Rest der Familie wurde mit einem Boot in Sicherheit gebracht. Alle vier Familienmitglieder waren unterkühlt, blieben jedoch unverletzt.