Baum gerammt: Vier Verletzte bei Autounfall

Scheune mit Maschinen und Düngemittel verbrannt Der Brand einer Scheune im Landkreis Göttingen hat massive Schäden verursacht - neben tonnenweise Düngemittel sind auch Maschinen verbrannt. Das Feuer im Niemetaler Ortsteil Löwenhagen habe am Samstagnachmittag einen Großeinsatz mit rund 100 Feuerwehrleuten ausgelöst, teilte die Polizei mit. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar, allerdings verbrannten in der Scheune auch mehrere Hundert Tonnen Düngemittel, Mähdrescher, Gabelstapler und andere Maschinen.

Rollerfahrer mit 2,83 Promille erwischt Ohne Führerschein und betrunken hat sich ein Rollerfahrer im Landkreis Emsland Ärger mit der Polizei eingehandelt. Der 41-Jährige sei am Samstag zwischen Lähden und Holte unterwegs gewesen, von der Straße abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei blieb er unverletzt. Zeugen verständigten wegen des starken Alkoholgeruchs die Polizei - ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge 2,83 Promille. Eine entsprechende Fahrerlaubnis hatte der 41-Jährige nicht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.