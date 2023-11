Baugewerbe blickt pessimistisch in die Zukunft

Mehr zum Thema

Mitgefühl mit Israel: Wegner sieht „Empathiedefizit“ Bei der Solidarität mit Israel und Jüdinnen und Juden nach dem Terrorangriff der Hamas sieht Niedersachsens Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, Gerhard Wegner, Nachholbedarf in der deutschen Gesellschaft. Wir haben in dieser Hinsicht ein Empathiedefizit in unserer Gesellschaft, sagte Wegner am Dienstag in Hannover.