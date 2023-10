Baugeräte im Wert von 50.000 Euro bei Firmeneinbruch gestohlen

Mehr zum Thema

Gedenkstätte Buchenwald besorgt um KZ-Überlebende in Israel Die Gedenkstätte Buchenwald ist angesichts der massiven Hamas-Angriffe auf Israel in Sorge um dort lebende Überlebende des NS-Konzentrationslagers bei Weimar. Einige von ihnen lebten in Tel Aviv und in Orten entlang des Gaza-Streifens und seien somit unmittelbar bedroht, sagte Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Seit Beginn der Angriffe am Samstag habe die Gedenkstätte bislang keinen Kontakt mit ihnen. Wir versuchen Kontakt aufzunehmen und zu helfen, so weit das möglich ist. Es sei furchtbar, dass Holocaust-Überlebende ausgerechnet in Israel bedroht würden. Israel ist ja der Ort, an den sie gegangen sind, um in Sicherheit zu sein.