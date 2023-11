Baugenehmigungen in Sachsen-Anhalt deutlich zurückgegangen

Die Zahl der Baugenehmigungen in Sachsen-Anhalt ist in den ersten neun Monaten des Jahres um mehr als ein Drittel eingebrochen. Bei den Neubauten seien es sogar rund 43 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. In den ersten neun Monaten dieses Jahres seien 2413 Bauvorhaben genehmigt worden. Während sich früher etwa zwei Drittel der Genehmigungen auf Neubauten bezogen hätten und ein Drittel auf Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, sei dieses Verhältnis jetzt nicht mehr vorhanden.

Die Zahl der Baugenehmigungen ist bundesweit stark gefallen. Angesichts stark gestiegener Kreditzinsen und teurer Baumaterialien halten sich private Hausbauer ebenso wie große Investoren zurück.

Im gesamten Jahr 2022 waren laut Statistikbehörde 4538 Baugenehmigungen in Sachsen-Anhalt erteilt worden. 20 Jahre zuvor waren es mehr als 7300. Seit dem Jahr 2007 schwankt die Zahl der Baugenehmigungen zwischen 4000 und rund 5500 Genehmigungen pro Jahr.