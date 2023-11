Baufirmen: Fast zwei Drittel erwarten schlechtere Geschäfte

Mehr zum Thema

Identität von verbranntem Mann in München weiter unklar Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes unter einer Brücke in München ist dessen Identität weiter unklar. Es gebe keine neuen Informationen zu dem Fall, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Auch der oder die Täter waren demnach weiter unbekannt.

Greuther Fürth verlängert mit Trainer Zorniger bis 2026 Alex Zorniger steht in Fürth für eine positive Entwicklung. Der Trainer übernahm das Kleeblatt-Team auf dem letzten Platz. 13 Monate später sind die Aufstiegsränge in Reichweite.