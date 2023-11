Bauernverband begrüßt Vertagung über Pestizideinsatz

Mehr zum Thema

Gastronomin mit Pfefferspray angegriffen und ausgeraubt Eine Gastronomin ist in Frankfurt vor ihrem Wohnhaus mit Pfefferspray angegriffen und ausgeraubt worden. Die 52-Jährige wehrte sich bei dem Angriff am Dienstagabend heftig und fiel zu Boden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Unbekannte sei daraufhin mit ihrer Handtasche geflohen, in der sich die Tageseinnahmen in Höhe von etwa 8500 Euro befanden.