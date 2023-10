Bevor Anna jedoch erst mal eine Zeit lang Ruhe vor Zahnärzten und Kieferorthopäden hat, muss sie letzterem noch einen kurzen Besuch abstatten. Damit ihre Zähne so schön bleiben, wie sie es aktuell sind, bekommt sie noch Retainer – also Drähte – eingesetzt. „Ich habe einen festen Retainer für unten bekommen und einen losen für oben, den ich zunächst auch während des Tages tragen muss, bis die Zeit nur auf die Nacht reduziert wird“, erzählt die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin nach der Behandlung in ihrer Instagram-Story.