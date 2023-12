„Guck mal, wie es bei dir am Platz aussieht!“

Ein Wellness-Ausflug mit Whirlpool und hessischen Tapas! Ja, Bullenzüchter Siegfried (63) kann auch Romantisch! So zumindest der Plan, denn als es ans Essen geht, verfällt der Bauer in alte Gewohnheiten. Und die wiederum schmecken Simone so gar nicht, wie unser Video zeigt.



RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!