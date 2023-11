„Ich schwärm’ für Lisa!“, strahlt Christoph. Der 27-Jährige erklärt, Lisa habe Raum eingenommen, der ihm gefehlt habe und sehr willkommen sei. „Sie ist eine ganz beeindruckende und tolle Frau, wo ich mich glücklich schätzen kann, dass sie überhaupt geschrieben hat.“

Auch Lisa ist beeindruckt - von Christophs ganzer Art. „Du hast ein Herz aus Gold!“, sagt sie ihm beim Abschiedsgespräch. Fürs Verliebtsein allerdings bräuchte sie ein bisschen mehr Zeit. „Ich bin jetzt nicht so der Spontan-Verlieber“, versucht sie ihre Gefühle zu erklären, „aber ich sehe Potenzial und würde gerne wiederkommen.“ Darauf zwar noch keinen Kuss, aber erst mal ein „Prost“. Die Chance auf Goldene Hochzeit besteht also durchaus, wie Christoph uns im Video so schön erklärt.