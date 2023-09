Region: Ain/Rhône-Alps, Frankreich

Alter: 45 Jahre

Sternzeichen: Waage

Betrieb: Ackerbau und Milchviehbetrieb, Haupterwerb mit 180 Hektar, davon 90 Hektar Ackerbau mit ca. 200 Rinder, Milchkühen und Kälbern

Fritz ist Schweizer, lebt und arbeitet aber seit rund zwanzig Jahren auf dem Familienbetrieb im Südosten Frankreichs. Mit seiner Traumfrau möchte er gerne eine eigene Familie gründen. Bisher hat Fritz seine „Mrs Right“ aber noch nicht gefunden. Bei „Bauer sucht Frau International“ soll das nun klappen: „Mir fehlt die Zweisamkeit. Gemeinsame Gespräche, kuscheln, küssen ...“ Seinen Job liebt der 45-Jährige sehr, aber in seinem Herzen ist noch viel Platz für die Richtige frei. Fritz ist nicht nur Landwirt aus Leidenschaft, er engagiert sich auch in seinem Heimatdorf. Der 45-Jährige ist im Festkomitee und organisiert regelmäßig Veranstaltungen.



Wer Bauer Fritz gerne kennenlernen möchte, kann sich hier online per Kontakformular bewerben, eine Mail an bauersuchtfrauinternational@rtl.de schreiben oder anrufen unter der Telefonnummer: 01805-447 444.