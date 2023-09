Region: Cobán/Alta Verapaz Guatemala

Alter: 63 Jahre

Sternzeichen: Jungfrau

Betrieb: Kakaoplantage, 100 Hektar Land, auf 18 Hektar davon Kakaoplantagen mit ca. 35.000 Pflanzen, Hühner

Seine Freizeit genießt „Bauer sucht Frau International“-Kandidat Andreas oft in der Hängematte. Er liest gerne und ist großer „Tatort“-Fan. Auf seinem Land gedeiht nicht nur der Kakao, Andreas pflanzt auch Gewürze und Früchte an. Für seinen Traum von der paradiesischen Farm mitten im Urwald Guatemalas hat Andreas sein Leben in Deutschland hinter sich gelassen: „Ich war verheiratet, ich habe zwei Kinder, ich bin Großvater, ich hab zwei Enkel. Ich habe so ein typisches, klassisches Leben gelebt“. Doch mit 55 Jahren hat er das alles nochmal auf den Kopf gestellt: Während einer Fernreise hat sich Andreas spontan in Guatemala verliebt und beschlossen, auszuwandern. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt er. Dieses Gefühlt möchte er am liebsten mit seiner Hofdame nochmal erleben: „Das wäre super toll, wenn ich mich in die Partnerin genauso verlieben könnte, wie in die Kakaofarm.“



