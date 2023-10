Region: Republika Srpska, Bosnien-Herzegowina

Alter: 49 Jahre

Sternzeichen: Wassermann

Betrieb: Ackerbau und Kleinviehzucht, Haupterwerb mit acht Hektar Ackerbau, Mais, Hafer und Weizen, Schafzucht und Tierhaltung

Seit 2021 betreibt Isidor die Kleinviehzucht und den Ackerbau in Bosnien-Herzegowina – und zwar mit Herzblut und ganz viel Tierliebe. „Ich kann meine Existenz davon komplett bestreiten“, sagt er. Isidor ist gebürtiger Bosnier, aber er ist in Deutschland aufgewachsen. Nach dem Tod seiner Eltern hat sich der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker dazu entschlossen, in seine Heimat zurück zu kehren und seinen Traum von der Landwirtschaft wahr zu machen.

Das ruhige und gelassene Leben auf dem Balkan gefällt Isidor richtig gut. Das einzige Manko: Der 49-Jährige lebt allein auf dem Familienhof in Republika Srpska. Nur zu gerne möchte er deswegen bei „Bauer sucht Frau International“ seine passende andere Hälfte finden. Die Liebe zur Musik darf Isidors Traumfrau gerne teilen. Ansonsten sagt er: „Ich brauche keine Köchin oder Putzfrau – ich suche einen Menschen, der mich versteht … Mein größter Traum wäre, mit meiner Partnerin gemeinsam Altwerden.“

