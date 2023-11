„Vielleicht sind da ein paar Schmetterlinge mit im Spiel...“

Wenn Laura auf ihre Hofwoche bei Hightech-Bauer Stephan in der Eifel zurückblickt, dann kommt sie gleich ins Schwärmen. „Vieles habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Mit dir. Das bleibt in Erinnerung“, gesteht sie am Ende voller Glück und mit einem vorsichtigen, aber durchaus zuversichtlichen Blick in die Zukunft, wie unser Video zeigt.

