In der schönen Eifel in Nordrhein-Westfalen führt Hans (65) seine Pferdepension samt kleinem Bauernhof mit Rindern, Hühnern, Schweinen, Katzen, einem Kaninchen und Hund Cookie auf 40ha Grünland. Der staatlich geprüfte Landwirt übernahm 1993 den elterlichen Betrieb und hat ihn seitdem zu dem gemacht, was er heute ist. Seit zehn Jahren ist Pferdewirt Hans Single – bei „Bauer sucht Frau“ 2023 soll sich das ändern. Wir stellen Ihnen den sportlichen Bauern im Video genauer vor.