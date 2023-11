Gemeinsam mit seinem Vater führt Landwirt Daniel (26) den Hof bereits in fünfter Generation. Die Abwechslung bei der Arbeit im Schweinemastbetrieb in Niederbayern gefällt ihm besonders. „Man soll ja immer ein bisschen Spaß an der Arbeit haben, das ist das Wichtigste für mich“, sagt er über seine Berufung. Gemeinsam mit seinen Eltern (56, 57) lebt er auch auf dem Hof. Zu Oma (87) ist es auch nicht weit – sie wohnt gegenüber.

Wenn Daniel nicht gerade auf dem Hof arbeitet, ist er nebenberuflich als Immobilienmakler tätig. Und wenn er dann doch mal ganz frei hat, steht Sport auf dem Programm. Ein Ausgleich der dem 26-Jährigen sehr wichtig ist. Mehrmals die Woche trainiert er in seinem eigenen kleinen Home-Studio. Außerdem verbringt er gerne Zeit mit seinen Kollegen von der freiwilligen Feuerwehr.