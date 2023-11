„Bauer sucht Frau“ startet endlich wieder!

Am 20. November 2023 geht „Bauer sucht Frau“ bei RTL in die 19. Runde. Auch in der neuen Staffel wollen sich 12 Liebessuchende endlich verlieben. Zum Auftakt gibt es wieder das allseits beliebte Scheunenfest: Die neuen Bauern wählen ihre Frauen und Männer für die Hofwoche und es wird schon heftig geflirtet und sogar geknutscht.