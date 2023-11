Gemeinsam mit seinen Eltern (47, 58) und seinem Bruder (24) wohnt der 23-Jährige nahe der Österreichischen Grenze auf einem Bauernhof mit 18ha Alm und 25ha Grünland. Neben seiner Schafzucht unterstützt er den elterlichen Milchviehbetrieb, zu dem 55 Tiere gehören. Hauptberuflich ist Hannes als Lagerist im Baustoffhandel tätig. In seiner Freizeit ist der junge Bayer voll und ganz in die örtlichen Traditionen eingebunden. Er ist leidenschaftlicher Skifahrer, tritt mit seinem Perchtenverein (Perchten sind Gestalten des baierisch-österreichischen alpenländischen Brauchtums) in Österreich und Deutschland auf und zeigt sein Können im Schuhplatteln beim Trachtenverein.