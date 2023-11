Steffen betreibt zusammen mit seinem Bruder nebenerwerblich einen kleinen Hof mit 20 Rindern, 20ha Grün- und Ackerland sowie 20ha Wald. Sein kleiner Schoßhund Seiko ist dabei stets an seiner Seite. Außerdem ist er Metzger aus Leidenschaft und in der Familienmetzgerei tätig. Am

liebsten mag er an seinem Beruf: „Jeden Tag gute Wurst machen“. Was ihm noch fehlt? Die Frau fürs Leben. Und die darf dann gerne auch in Steffens Sportwagen Platz nehmen. Wir stellen Ihnen den humorvollen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten oben im Video genauer vor.