Stephan ist eher schüchtern, wenn es um Frauen geht: „Wenn mir jemand wichtig ist, denk ich zu viel drüber nach, anstatt einfach zu machen.“ Das möchte er jetzt ändern: „Es wird Zeit, dass eine Frau in mein Leben kommt und man gemeinsam das Leben gestaltet. Ich möchte mich wirklich verlieben“. Seine Traumfrau sollte offen und ehrlich sein und nicht alles so ernst nehmen. Sie kann gerne Kinder mitbringen und ihm ist wichtig, dass sie eigenständig ist - ob im eigenen Beruf oder mit auf dem Hof. Hauptsache, es ist das, was sie will. (awe)