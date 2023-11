Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze sorgt seit 2005 für Begeisterung auf dem Land und bietet jede Menge Gesprächsstoff. In der „Bauer sucht Frau“-Sendung am Pfingstmontag haben die Bauern und Bäuerinnen jeweils zwei potenzielle Partnerinnen ausgewählt, um sie beim traditionellen Scheunenfest im Sommer persönlich kennenzulernen. Dort werden die ersten verliebten Blicke ausgetauscht, und die Landwirte entscheiden, wem sie die Tür zu sich nach Hause öffnen möchten. Während der Hofwoche können die Auserwählten die frische Landluft genießen, und wer weiß, vielleicht liegt die große Liebe ja in der Luft?