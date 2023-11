Bauarbeiter stürzt mehrere Meter tief und stirbt

Mehr zum Thema

Europa-Unwetter zehren an Allianz-Gewinn Die schweren Unwetter in Slowenien, Österreich und Italien haben dem Versicherer Allianz im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Insgesamt kosteten die Folgen von Naturkatastrophen den Dax-Konzern fast 1,3 Milliarden Euro und damit knapp viermal so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Freitag in München mitteilte. Der operative Gewinn brach daher um 15 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro ein. Analysten hatten einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz jedenfalls weiterhin auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Milliarden Euro einzufahren.

Laster prallt gegen Bahnunterführung: 60.000 Euro Schaden Ein Lastwagenfahrer ist in Rosenheim gegen eine für sein Fahrzeug zu niedrige Bahnunterführung geprallt und hat sich dabei verletzt. Insgesamt sei ein Schaden von mindestens 60.000 Euro entstanden, berichtete die Polizei am Freitag. Der 53-Jährige habe demnach zu spät erkannt, dass sein Laster zu hoch für die Brücke ist. Anschließend zum Unfall am Donnerstag rollte der Sattelzug rückwärts gegen ein Auto. Der 53-Jährige kam mit dem Verdacht auf mehrere Frakturen in ein Krankenhaus. Die Brücke sei für die Bahn weiterhin nutzbar.