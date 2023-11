Bauarbeiten: A1 Richtung Lübeck am Sonntag einspurig

Wegen Bauarbeiten im Osten Hamburgs wird die Autobahn A1 in Richtung Lübeck/Berlin am Sonntag nur einspurig befahrbar sein. Zwischen 3.00 Uhr morgens und 22.00 Uhr am Abend werde der Verkehr einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt, teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Moorfleet und -Billstedt. Die festgestellten Asphaltschäden müssten noch vor der Winterperiode behoben werden, hieß es. Die Fahrbahn in Richtung Bremen ist nicht betroffen.