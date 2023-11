Bau von Sekundärrohstoff-Zentrum in Jänschwalde eingeweiht

Mehr zum Thema

Philharmoniker unter Petrenko beenden Asien-Tournee Die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent Kirill Petrenko haben ihre Asien-Tournee durch Südkorea und Japan erfolgreich beendet. Alle 13 Konzerte seien ausverkauft gewesen, teilte die Philharmonie am Mittwoch in Berlin mit.