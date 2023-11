Bau der Schienenstrecke am Fehmarnbelt startet dieses Jahr

Mehr zum Thema

Haftbefehl gegen Mann wegen versuchter Tötung seiner Frau Ein 74 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau in Hamburg-Neuallermöhe mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann soll die 71-Jährige bei einem Streit am späten Samstagabend mit dem Messer in der gemeinsamen Wohnung in den Hals gestochen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau habe Angehörige verständigen können, die nach ihrer Ankunft in der Wohnung den Rettungsdienst alarmierten.

RTL

Reparatur an Kieler Brücke dauert länger Die Reparaturen an der der bei einer Havarie beschädigten Kieler Prinz-Heinrich-Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal dauern länger als ursprünglich geplant. Wir haben aber weiterhin vor, dass der Verkehr bis Weihnachten rollen kann, sagte der zuständige Bereichsleiter des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr, Christoph Köster, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Stahlarbeiten hätten sich wetterbedingt etwa zwei Wochen verzögert. Zuvor hatten die Kieler Nachrichten berichtet.