Batteriegroßspeicher soll in Alfeld an der Leine entstehen

Feuer zerstört Haus: Polizei vermutet Brandstiftung Beim Brand eines Einfamilienhauses in Fintel (Landkreis Rotenburg) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand der vier Bewohner, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, sie nahm ein Familienmitglied fest und übergab den Mann anschließend in ärztliche Betreuung. Genauere Angaben dazu konnte ein Polizeisprecher nicht machen.