Baskets Oldenburg verpflichten Amerikaner Geno Crandall

Die EWE Baskets Oldenburg haben einen Ersatz für Brekkott Chapman verpflichtet. Geno Crandall hat bereits Erfahrung in der Basketball-Bundesliga.

Die EWE Baskets Oldenburg haben auf die Verletzung von Forward Brekkott Chapman reagiert und in Geno Crandall einen Ersatz verpflichtet. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit. Mit der Verpflichtung solle die Belastung der kommenden Monate in der BBL und Basketball Champions League abgefangen werden, sagte Baskets-Clubboss Hermann Schüller. Chapman hatte sich im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und wird voraussichtlich drei Monate ausfallen.

In der vergangenen Spielzeit spielte Crandall für die BG Göttingen und stand zuletzt für den israelischen Erstligisten Hapoel Be’er Sheva unter Vertrag. Crandall kann sowohl als Spielmacher als auch als Shooting Guard spielen.