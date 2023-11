Baskets Oldenburg verlieren zweites Champions-League-Spiel

Mehr zum Thema

Autorin Teresa Bücker gewinnt Sachbuchpreis des NDR Die Autorin Teresa Bücker hat den Sachbuchpreis des Norddeutschen Rundfunks (NDR) gewonnen. Die Auszeichnung erhält die 1984 geborene Bücker für ihr Buch Alle_Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit, wie aus einer Mitteilung des NDR hervorgeht. In der Begründung der Jury heißt es, das Buch betreffe wirklich jeden. Die freie Journalistin und Moderatorin beschreibt Zeit in ihrem Werk als eine wertvolle, aber wenig bedachte Ressource. Wer freier über Zeit bestimmen könne, habe auch mehr Macht.