Basketballer von BG Göttingen verpassen Champions League

Mann vor Obdachloseneinrichtung getötet: U-Haft Nach der Tötung eines Mannes vor einer Obdachloseneinrichtung in Delmenhorst ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der 59-Jährige sei am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beamte nahmen ihn nach der Tat in der Nacht auf Montag noch am Tatort fest.

Durchsuchung bei VW wegen Betriebsratsvergütung Bei VW in Wolfsburg hat es eine Dursuchung wegen des Vorwurfs überhöhter Betriebsratsgehälter gegeben. Hintergrund sind Gehaltszahlungen an Betriebsratsmitglieder unter Verstoß gegen das Begünstigungsverbot des Betriebsverfassungsgesetzes, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage der dpa. In diesem Zusammenhang habe es am Dienstag mehrere Durchsuchungen gegeben. Zuvor hatte die Wolfsburger Allgemeine darüber berichtet.