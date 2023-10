Basketballer beenden Negativserie mit Sieg in Heidelberg

Die Veolia Towers Hamburg feiern wieder einen Erfolg in der Basketball-Bundesliga. In Heidelberg gibt es ein deutliches 88:73.

Die Veolia Towers Hamburg können doch noch gewinnen. Nach wettbewerbsübergreifend acht Niederlagen in Serie feierte die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Samstag bei den MLP Academics Heidelberg einen 88:73 (48:33)-Sieg und damit den zweiten Erfolg in der fünften BBL-Partie. Bester Hamburger Werfer war Rückkehrer Aljami Durham mit 21 Punkten.

Die Towers zeigten sich in der ersten Halbzeit auch ohne Lukas Meisner (Nasenbeinbruch) sowie Stefan Grassegger (erkrankt) deutlich stabiler in der Defensive als zuletzt bei den klaren Niederlagen im Eurocup gegen Paris und Tel Aviv sowie in der BBL gegen Ulm. Vor allem gelang es den Hanseaten, die Heidelberger bei deren Distanzwürfen immer wieder unter Druck zu setzen. Zudem profitierten die Gäste von ihrer hohen Effektivität bei den Zwei-Punkte-Würfen. Bei 14 von 16 Versuchen landete der Ball im Korb.

Im dritten Viertel schien Heidelberg dann eine Aufholjagd starten zu können. Die Hanseaten antworten allerdings mit einem 11:0-Lauf und zogen auf 73:53 davon. Ähnlich verlief auch der Schlussabschnitt. Die Gastgeber verkürzten den Abstand rund fünf Minuten vor dem Ende noch einmal auf zehn Punkte, doch die Hanseaten hielten weiter dagegen und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.