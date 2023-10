Basketball: Zweiter Sieg für Titelverteidiger Ulm

Mehr zum Thema

Schwerbewaffnete Polizisten durchsuchen Hochzeitskorso Nach Hinweisen von Bürgern haben schwerbewaffnete Polizisten die Teilnehmer eines Hochzeitskorsos in Hannover durchsucht. Passanten wollen am Sonntagabend Schüsse aus den Autos gehört haben und wählten die 110. Wir hatten Hinweise, dass da mit Schreckschusspistolen aus dem Korso heraus in die Luft geschossen wurde, sagte ein Polizeisprecher. Acht Autos seien durchsucht worden, letztlich sei aber nichts gefunden worden.

Schwesig stellt Motto der MV-Bundesratspräsidentschaft vor Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lädt am Montag (11.00 Uhr) zu einem Festakt anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober ins Mecklenburgische Staatstheater ein. Dazu werden rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt erwartet. Zuvor (9.00 Uhr) will Schwesig das Motto und Logo der bevorstehenden Bundesratspräsidentschaft Mecklenburg-Vorpommerns präsentieren. Noch hat Hamburg den Vorsitz in der Länderkammer inne, weshalb das zentrale Fest zum Tag der Deutschen Einheit dieses Jahr in der Hansestadt ausgerichtet wird. Nächstes Jahr ist dann Mecklenburg-Vorpommern an der Reihe.