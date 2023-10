BASF macht wegen Öl- und Gastochter Quartalsverlust

Mehr zum Thema

Gruppe greift junge Männer mit Messer an: Fünf Verletzte Unbekannte haben laut Polizei-Informationen in Bad Kreuznach eine Gruppe junger Männer mit Messern und Metallstangen angegriffen. Ein 24-Jähriger wurde im Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Insgesamt wurden am Montagabend fünf Männer verletzt, drei erlitten Stichverletzungen.

Mainz will die Zukunft von Kinos sichern Die Stadt Mainz will kürzlich geschlossene Programmkino-Standorte retten. Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) stellt an diesem Dienstag (11.30 Uhr) drei Experten vor, die ein nachhaltiges Konzept für die Zukunft der Mainzer Filmlandschaft entwickeln sollen. Dabei geht es um die ehemaligen Programmkinos Palatin und Capitol sowie um das kommunale Kino CinéMayence.

RTL