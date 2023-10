BASF legt neue Zahlen zur Geschäftsentwicklung vor

Mehr zum Thema

Kaiserslautern und Homburg hoffen auf Pokal-Coup Der 1. FC Kaiserslautern und der FC 08 Homburg hoffen auf eine Überraschung in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Der Fußball-Zweitligist aus der Pfalz mit Trainer Dirk Schuster trifft an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) auf den kriselnden Bundesligisten 1. FC Köln. Die Partie im Fritz-Walter-Stadion ist mit 49 327 Zuschauern ausverkauft. Der Regionalligist aus dem Saarland mit Chefcoach Danny Schwarz empfängt ebenfalls am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) den Zweitliga-Club SpVgg Greuther Fürth.

Streit zwischen Autofahrer und Fußgängern in Frankenthal Beim Streit zwischen einem Autofahrer und vier Fußgängern in Frankenthal soll der 42 Jahre alte Fahrer des Wagens mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein. Zu dem Konflikt am Samstagabend kam es nach Angaben der Polizei, weil der 42-Jähriger mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei und damit die Fußgänger gefährdet haben soll.