Barmer: Zu viele Kinder verpassen Vorsorge beim Zahnarzt

Grenzkontrollen: Lage in Erstaufnahmen deutlich entspannt Nach Einrichtung der festen Grenzkontrollen an der polnischen Grenze hat sich die Lage in den Brandenburger Erstaufnahme-Einrichtungen deutlich entspannt. Bis zur Einführung der Kontrollen Mitte Oktober hatten wir täglich einen Zugang von 80 bis 100 Menschen, seitdem sind es nur noch 20 bis 30 Neuzugänge täglich, sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen, am Dienstag in der Erstaufnahme Wünsdorf. Von den rund 4400 Plätzen in den Erstaufnahmen seien derzeit 3800 belegt, eine Auslastung von 82 Prozent.

Weihnachtsmann eröffnet Wunschzettel-Filiale in Himmelpfort Knapp sechs Wochen vor Heiligabend hat der Weihnachtsmann im brandenburgischen Himmelpfort wieder seine Wunschzettel-Filiale eröffnet. Der Heilige Mann mit dem Rauschebart reiste am Dienstag umweltfreundlich mit einem gelben Elektro-Transporter der Deutschen Post an. Er musste den Transporter nicht selbst steuern, sondern wurde von einem Chauffeur vor der Filiale abgesetzt und begeistert von Erst- und Zweitklässlern der Grundschule Bredereiche empfangen.