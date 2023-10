Barmer: Jede fünfte Klinik-Operation auch ambulant möglich

Mehr zum Thema

Mehr als 2,5 Millionen Pfandflaschen gesammelt Bei der Aktion Spende Dein Pfand am Hamburger Flughafen sind in den vergangenen acht Jahren rund 2,5 Millionen Pfandflaschen gesammelt und recycelt worden. Seit September 2015 sind dadurch mehr als 633.000 Euro zusammengekommen, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Dieses Pfandgeld sei an das Straßenmagazin Hinz & Kunzt geflossen, das damit drei Vollzeitarbeitsstellen für ehemalige Langzeitarbeitslose finanziere.