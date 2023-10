Barmer: Ende der Begrenzung für Videosprechstunden

Mehr zum Thema

Verkehrsministerium hält an Abkommen zum Oder-Ausbau fest Das Bundesverkehrsministerium will das umstrittene Abkommen zum Ausbau der Oder mit Polen weiter umsetzen und weist Bedenken auch des Umweltministeriums zurück. Unser Ziel ist, dass wir auf der Basis des deutsch-polnischen Abkommens von 2015 mit den Partnern weiterarbeiten und dabei Hochwasserschutz, ökologische und verkehrliche Belange zusammenbringen, sagte Staatssekretärin Susanne Henckel der Märkischen Oderzeitung (Samstag/online). Wir forcieren ausdrücklich keinen Ausbau der Oder. Wir wollen die Oder auch nicht vertiefen oder zu einer Wasserautobahn ausbauen.

Hochwasser an Ostseeküste vorbei: Schäden werden sichtbar Mecklenburg-Vorpommern wurde von der Sturmflut am Wochenende zwar weniger in Mitleidenschaft gezogen als das benachbarte Schleswig-Holstein. Doch zeigt sich erst langsam das ganze Ausmaß der Schäden.

