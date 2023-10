Bar Awards: Frankfurter „Yaldy“ ausgezeichnet

Die Mixology Bar Awards wollen Leistungen der Bar-Szene im deutschsprachigen Raum würdigen. Auch die Betreiber einer Location in Frankfurt können sich über eine Auszeichnung freuen.

Bei den Mixology Bar Awards geht in diesem Jahr erneut eine Auszeichnung nach Hessen. So wurde das Frankfurter Yaldy zur Restaurant-Bar des Jahres gekürt, hieß es bei der Preisverleihung am Sonntagabend in Berlin. Die Jury hob die grandiose Kombination aus Drinks und gutem Essen hervor. Die 2020 eröffnete Szene-Location befindet sich in der Moselstraße im Bahnhofsviertel. Auch Bars in Hamburg, Berlin, Wien, Basel und München gehören zu den Siegern bei den Awards für das kommende Jahr 2024.

Als Neue Bar des Jahres (mit Betonung auf Neue) wurde die Thaifood-Bar Jing Jing in Hamburg - unweit der Schanze, in einem kleinen Industriegebiet - ausgezeichnet. Bar des Jahres wurde für 2024 das Berliner Wax On. Die Bar war für 2023 noch als Neue Bar des Jahres ausgezeichnet worden.

Das Fachmagazin Mixology verleiht seine Branchenpreise seit 2007. Bereits zuvor gingen Awards nach Frankfurt: Im vergangenen Jahr wurde Sven Riebel vom The Tiny Cup zum Gastgeber des Jahres 2023 gekürt. Seine kleine Bar liegt direkt am Mainufer, südlich der Konstablerwache. Für das Jahr 2020 hatte vor vier Jahren eine Jury die Location The Kinly Bar im Bahnhofsviertel zur Bar des Jahres gekürt.

Und wohin gingen die weiteren Preise bei der Verleihung am Sonntag? Für Österreich wurde für 2024 - und nach 2023 zum zweiten Mal in Folge - das Wiener Truth & Dare als Bar des Jahres ausgezeichnet, für die Schweiz die Cocktailbar Herz in Basel. München beheimatet neuerdings die Bar-Institution des Jahres - und zwar die Bar Gabányi am Beethovenplatz.

Hotelbar des Jahres wurde die Bar Provocateur im gleichnamigen Designhotel im Berliner Stadtteil Wilmersdorf. Dorthin geht auch der Titel Newcomerin des Jahres für die Mitarbeiterin Roxanne Helm. In der Hauptstadt wurde außerdem Thomas Pflanz als Gastgeber des Jahres geehrt. Dieser erfand einst den Drink Watermelon Man und betreibt die Berliner Hildegard Bar.