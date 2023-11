Bankhochhaus mit Öl beschmiert: Aktivist angeklagt

Mehr zum Thema

Frankfurter Weihnachtsmarkt wird eröffnet Glühwein, gebrannte Mandeln, Kunsthandwerk: An diesem Montag (17.10 Uhr) wird der Frankfurter Weihnachtsmarkt eröffnet. Bevor traditionell die Glocken der Alten Nikolaikirche den Beginn einläuten, gibt die Oper Frankfurt ein Weihnachtskonzert auf der Römerbergbühne. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) will gemeinsam mit Vizepräsident Michael Otto von Eintracht Frankfurt rund 25.000 energiesparende LED-Lichtpunkte am Weihnachtsbaum erleuchten. Ein Auftritt des Künstler-Ehepaars Ross Antony und Paul Reeves rundet die Eröffnungsfeier musikalisch ab.

Erneut Prozess nach Tod dreier Kinder in Dorfteich Der Tod dreier Kinder in einem nordhessischen Dorfteich beschäftigt erneut ein Gericht. Der Fall wird am Montag (10.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt. Der frühere Bürgermeister des betroffenen Ortes Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) war zuletzt im Februar vom Landgericht Marburg wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er die Verkehrssicherungspflicht für den Teich verletzt haben soll. Die drei Geschwister im Alter von fünf, acht und neun Jahren waren 2016 ertrunken.