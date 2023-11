Bankautomat in Rostock gesprengt: Tätersuche ohne Ergebnisse

Mehr zum Thema

Betrunkener Autofahrer versteckt sich vor Polizei Ein betrunkener Autofahrer hat sich im Landkreis Rostock nach einem Unfall vor der Polizei versteckt - allerdings ohne Erfolg. Ein Diensthund habe den 46-Jährigen gefunden, teilten die Beamten mit. Der Mann hatte den Angaben zufolge am Donnerstagabend in Bartenshagen-Parkentin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Daraufhin sei der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und im Acker gelandet. Ein Zeuge wählte den Notruf.