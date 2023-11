Bangen am Airport: Bewaffneter hat Tochter als Geisel

Die Hamburger Polizei stehe weiter in Kontakt mit dem Mann. Bereits die ganze Nacht wurde verhandelt. Es werde auf Türkisch gesprochen, sagte Polizeisprecherin Levgrün. Wir setzen hier auf eine Verhandlungslösung. Dass sich die Gespräche so lange hinzogen, bewertete sie positiv: Das ist ein absolut gutes Zeichen. Er ist uns zugewandt. Er will mit uns sprechen und das bewerten wir erst einmal als sehr positiv. Allerdings gab es noch keinen Durchbruch. Wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen - und versuchen eine friedliche Lösung zu finden, mit der alle gut leben können, sagte Levgrün am Sonntagvormittag. Es gebe keine Geldforderung des Mannes.

Die Ehefrau des Geiselnehmers, die sich in Stade bei Hamburg aufgehalten haben soll, hatte sich nach Angaben eines Sprechers wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. Wir gehen derzeit davon aus, dass ein Sorgerechtsstreit Hintergrund des Einsatzes ist, twitterte die Hamburger Polizei.

Die Mutter möchte natürlich so schnell es geht zu ihrem Kind, sagte der Leiter des Kriseninterventionsteams des DRK Hamburg, Malte Stüben, der dpa. Die Frau stehe in direktem Kontakt mit dem DRK und befinde sich am Airport. Wegen der noch laufenden Geiselnahme könne ein direkter Kontakt derzeit nicht gewährleistet werden. Das heißt, wir halten die Situation gemeinsam mit der Mutter aus und gucken, was die Mutter jetzt braucht, um das für sie einigermaßen erträglich zu machen, sagte Stüben. Es sei auch eine Kinderärztin da, die sich nach der Geiselnahme um das vierjährige Mädchen kümmern soll.