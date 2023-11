Bande Jugendlicher zerstört Autoscheiben in Stralsund

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Mittwochabend in Stralsund mutmaßlich die Scheiben mehrerer Autofenster eingeschlagen. Nach einer ersten Meldung einer zerstörten Scheibe an der Fahrertür eines Autos hatte die Polizei Kunde von einem zweiten Tatort bekommen und konnte dort drei männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren fassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die drei hatten demnach ein Messer und einen Notfallhammer dabei.

Im Laufe des Tages hätten sich der Polizei zufolge noch fünf weitere Personen gemeldet mit Beschwerden über eingeschlagene Autofenster in derselben Gegend. Die Polizei untersucht nun, ob diese Taten alle zusammenhängen. Der Schaden insgesamt beläuft sich auf mehrere tausend Euro und kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.