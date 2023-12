Balkonbrand verursacht rund 90.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Palmer will bei Kommunalwahlen für Freie Wähler antreten Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) will sich nach Medienberichten bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg im Juni kommenden Jahres für die Freien Wähler im Landkreis Tübingen engagieren. Den Berichten zufolge soll der 51-Jährige für die Fraktion der Freien Wähler im Tübinger Kreistag aktiv werden. Palmer äußerte sich dazu am Sonntag auf Anfrage nicht. Stattdessen verwies er auf eine Pressekonferenz am Montag im Landratsamt Tübingen. Zuerst hatte das Schwäbische Tagblatt (Samstag) berichtet.