Baldauf-Vorstoß zu Staatsbürgerschaft nach Hamas-Angriff

Junger Mann soll 58-Jährige ermordet haben - Prozessbeginn Weil er eine 58-Jährige ermordet haben soll, steht ein 19-Jähriger seit Mittwoch vor dem Marburger Landgericht. Die Anklage wirft ihm vor, die Frau in ihrem Haus in Frankenau (Kreis Waldeck-Frankenberg) erstochen zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Marburg die Vorwürfe gegen den jungen Mann erläuterte.