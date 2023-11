Viele von uns werden es im Spätsommer oder Herbst schon auf TikTok und Co. gesehen haben, denn es ist und bleibt DER Trend schlechthin: Golden Copper. „Das dauert dann immer ein bisschen, bis sich das durchsetzt und das im echten Leben ankommt. Aber jetzt dürfte es so weit sein. Bei dieser Haarfarbe geht man in die Kupferrichtung, mal eher natürlich, farblich gesehen eher in ausgeblicheneren Kupfertönen, gerne aber auch mal sehr knallig“, sagt der Hair-Stylist.

Was gibt es sonst noch? Balayage – kennen und lieben wir alle. Aber Achtung! Hier wird es jetzt NOCH perfektionistischer. Friseurmeister Toman erklärt: „Die spezielle Technik der Balayage ist eine Kunst. Deswegen ist sie auch oft teuer. Viele Friseure machen es sich aktuell zur Aufgabe, noch feiner zu arbeiten und Farbverläufe noch perfekter zu gestalten, dass man selbst bei glatten Haaren kaum sieht, dass mit Farbe gearbeitet wurde.“

Weniger perfektionistisch sieht es hingegen bei folgendem Trend aus: „Wir haben – sowohl bei Männern und Frauen – in letzter Zeit häufig blondierte Haare mit leichtem Gelbstich gesehen, was extra so ‘undone’ aussehen soll. Hier gehe ich aber nicht davon aus, dass sich das noch lange hält“, sagt der Experte.