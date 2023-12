Bahnverkehr in Süddeutschland stark beeinträchtigt

Mehr zum Thema

Flugverkehr am Münchner Flughafen vorübergehend eingestellt Winterwetter sorgt in Bayern für Verkehrschaos. Am Münchner Flughafen ist für Stunden kein Betrieb möglich, Züge stehen still und auch Straßen sind wegen Schnee, Eis und umgefallener Bäume teils schwer oder gar nicht befahrbar.