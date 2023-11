Bahnstrecke Hanau-Schlüchtern eine Woche gesperrt

Reisende in Regionalbahnen zwischen Frankfurt und Bebra müssen sich auf längere Fahrzeiten und Umsteigen in Ersatzbusse einstellen. Ein wichtiger Streckenabschnitt wird demnächst vorübergehend gesperrt.

Die Bahnstrecke zwischen Hanau Hauptbahnhof und Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) wird vom 14. bis 20. November gesperrt. Grund dafür sind Signalarbeiten im Zusammenhang mit dem viergleisigen Ausbau der Strecke von Hanau nach Gelnhausen, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Die Streckensperrung beginnt am 14. November um 23.00 Uhr und endet am 20. November ebenfalls um 23.00 Uhr. Der Fern- und Güterverkehr wird überwiegend über Aschaffenburg umgeleitet. Im Regionalverkehr gibt es den Angaben zufolge Einschränkungen bei den drei Linien RE5, RE50 und RB51 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Bebra. Auf der Strecke verkehren Ersatzbusse.

Die Fahrtzeit beträgt abhängig von den Haltestellen, die angefahren werden, laut DB zwischen 90 und 110 Minuten. Normalerweise benötigt ein Regionalzug für die Strecke zwischen Hanau und Schlüchtern etwa 45 Minuten. Neben einer längeren Reisezeit werden sich den Angaben zufolge auch die Abfahrtszeiten ändern. Diese sollen in den Online-Auskunftssystemen der DB veröffentlicht und über Aushänge an den Bahnhöfen bekannt gegeben werden. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Die DB empfahl den Reisenden, sich vor Fahrtbeginn online im DB Navigator beziehungsweise unter bahn.de zu informieren.