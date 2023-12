Bahnreisen in Richtung München mit Einschränkungen

Mehr zum Thema

Einschränkungen auf Strecke Hannover-Bremerhaven aufgehoben Der Zugverkehr auf den Strecken Hannover-Bremerhaven und Hannover-Norddeich im Landkreis Aurich rollt wieder. Die Einschränkungen seien am Samstagabend aufgehoben worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag. Hintergrund war eine Oberleitungsstörung bei Wunstorf in der Region Hannover. Es kam wegen der Störung und der folgenden Reparatur zu Teilausfällen und Verspätungen in beiden Fahrtrichtungen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde zwischenzeitlich eingerichtet.

Teleskoplader im Wert von 750.000 Euro gestohlen Unbekannte Einbrecher haben von einem Firmengelände in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim sechs Teleskoplader gestohlen und einen enormen Schaden angerichtet. Die Arbeitsmaschinen hätten einen Gesamtwert von etwa 750.000 Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Täter verschafften sich demnach am frühen Samstagmorgen Zutritt zu dem Gelände. Einer der Teleskoplader konnte nach dem Einbruch in der Nähe des Tatortes im Straßengraben gefunden werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.